이재갑 "백신 접종 계속, 당연한 결정…독감 관련 상황 아냐"

[아시아경제 김연주 기자] 이재갑 한림대 감염내과 교수는 26일 보건당국이 독감 백신 접종을 계속 진행하기로 한 데 대해 "당연히 그렇게 했었어야 한다. 독감과 연관된 상황이 아니다"라고 진단했다.

이 교수는 26일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "독감과 무관하게 여러 기저질환 등의 이유로 사망하신 분들인데, 최근에 독감 백신의 상온 노출이나 이런 것에 관심이 커지면서 신고 사례가 많았던 걸로 일단 생각하고 있는 것 같다"면서 이같이 말했다.

지난 23일 질병관리청(질병청) 예방접종전문위원회에 따르면, 지난 22일까지의 사망 사례 26건을 검토한 결과 모두 사망과 예방 접종과 직접 인과성이 매우 낮았으며 예방 접종 사업을 계속 이어갈 것을 권고했다.

이와 관련 이 교수는 "기본적으로 매년 일어나는 상황들이 벌어진 것뿐이지 독감백신에 의해서 많아지거나 한 사망은 아니다"라며 "(독감백신은) 다른 백신보다 훨씬 더 안전성이 증명됐고 맞은 사람도 우리나라만 해도 매년 1000만명 이상이 10년 넘게 맞고 있는 백신"이라고 설명했다.

그러면서 "독감백신의 안전성과 관련된 문제에 있어서 되게 신중한 접근이 필요하다"며 "원인이 독감백신 때문이라는 결론이 나기 전까지 독감백신에 의한 사망이라는 단정적인 언급은 절대 피해야 하는 상황"이라고 강조했다.

이어 "기본적으로 이제 독감백신은 고위험군들이 맞아서 독감을 예방하는 것"이라며 "그러다 보니까 기저질환이 많거나 나이가 많으신 분들이 오히려 더 접종을 맞아야 되는 상황"이라고 덧붙였다.

사망자들에 대한 부검이 완료되지 않아 접종 진행을 결정한 게 섣부르다는 일각의 지적에 대해서는 "최종결과가 나온 건 아니지만 의료기록이나 부검기록을 봤을 때 직접적으로 독감과 연관돼 있는지 발견되지 않은 상황이 이미 확인됐다"라며 "전년도 같은 기간에 비해 독감백신으로 인한 사망자 수가 크게 늘어난 것도 아니다"라고 반박했다.

한편, 질병청은 지난 24일 충북 오송 질병청에서 독감백신 관련 브리핑을 열고, 이날 오후 1시 기준 독감 백신을 맞은 뒤 사망한 사례가 48건이라고 밝혔다. 사망자 48명 중 45명은 신고 당시 사망 상태였으며, 3명은 신고 당시 중증이상 반응을 보이다가 사망한 것으로 조사됐다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr