[아시아경제 김민영 기자] 웰컴저축은행이 26일 서울 강남역 지점을 이전 오픈했다고 밝혔다.

강남역 사거리 건너편에 위치한 강남센타빌딩 3층으로 이전했으며 카페와 같은 분위기를 연출해 방문 고객이 편히 쉬어갈 수 있는 공간으로 재구성했다.

고령자, 장애인 등이 방문해도 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 금융취약계층 전담 창구는 물론 큰글씨 약관 및 점자 약관도 비치했다.

웰컴저축은행은 향후 고객 대기실에 태블릿PC를 설치해 방문하는 고객 누구나 이용할 수 있게 꾸밀 계획이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr