㈜한진, 심야배송 중단·분류인력 1천여명 투입…과로 대책 마련

내년 500억 투자해 자동분류기 확대

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜ 한진이 오는 11월1일 부터 택배 심야배송을 중단한다. 아울러 전국 사업장 및 대리점에 1000여명의 분류지원인력을 투입한다. 최근 택배노동자 사망사고가 빈발하면서 대책 마련에 나선 것이다.

㈜한진은 이같은 내용을 담은 택배노동자 과로 방지 대책을 26일 발표했다. 이번 종합대책은 업계 1위 CJ대한통운이 지난 22일 택배노동자 사망사고와 관련한 대국민사과 및 관련대책을 내놓은 이래 두 번째다.

우선 ㈜한진은 다음달 1일부터 심야배송을 중단하고, 이에 따른 당일 미배송 물량은 익일 배송토록 했다. 또 매주 화·수요일에 집중되는 택배물량은 주중 다른 날로 분산해 특정일 노동강도가 편중되지 않으면서도 수입은 기존 대비 감소되지 안도록 조정키로 했다. 특히 설날·추석 등 물량이 급증하는 시기에는 이에 맞게 차량 및 인원을 증편한다.

아울러 ㈜한진은 택배노동자의 노동강도 상승의 주된 원인으로 꼽힌 '분류작업'에도 1000여명의 인력을 투입한다. 투입될 분류지원 인력은 전국 사업장 및 대리점 환경에 맞게 11월부터 단계적으로 투입된다. 관련 비용은 회사 측이 부담한다. ㈜한진 측은 "분류지원인력 투입을 통해 택배노동자의 분류작업 부담을 경감하고 배송에 전념토록 할 것"이라고 전했다.

분류시간 단축을 위한 터미널 자동화 투자도 확대한다. ㈜한진은 오는 2021년 500억원을 투자해 자동 분류기를 추가 도입한다. 이를 통해 아침 분류시간을 1시간 이상 단축할 수 있다는 게 회사 측 설명이다. ㈜한진은 앞서도 3000억원을 투자해 대전 메가 허브터미널을 구축하는 등, 오는 2023년까지 택배부문에만 4000억원 이상을 투자할 예정이다.

이밖에 ㈜한진은 택배노동자의 건강보호를 위해 내년 상반기까지 모든 택배기사가 산업재해보험에 가입하도록 지원한다. 또 심혈관계 검사를 비롯한 건강검진을 회사 부담으로 매년 실시한다.

㈜한진은 "지난 20일 택배노동자 사망에 대해 사과문을 발표한 데 이어 유족과 빠른 시일 내 적절한 보상절차도 조속이 이뤄지도록 할 예정"이라면서 "향후 이같은 사고가 재발하지 않도록 현장과의 소통을 더욱 강화, 건강하고 안전한 일터를 만드는 데 총력을 다 할 것"이라고 밝혔다.

