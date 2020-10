[특징주] 빅히트, 장중 5% 하락

[아시아경제 이민지 기자] 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 9,000 등락률 -5.22% 거래량 474,311 전일가 172,500 2020.10.26 10:32 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.56%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[특징주] 내리막길도 끝?…빅히트, 장중 2%대 상승 close 가 장중 5%대 하락세를 보였다.

26일 오전 9시 54분 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 9,000 등락률 -5.22% 거래량 474,311 전일가 172,500 2020.10.26 10:32 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.56%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[특징주] 내리막길도 끝?…빅히트, 장중 2%대 상승 close 는 코스피시장에서 5.51% 내린 16만3000원에 거래됐다. 이는 공모가(13만5000원) 대비 20%가량 웃도는 수준이다. 현재 기관이 1만주 가량을 시장에 내놓은 것으로 집계됐다.

개인들도 지난 22일부터 매도세를 유지하고 있다. 상장 이후 순매수세를 유지했지만 지난 22일 개인은 130억원어치 주식을 팔았고 23일엔 42억원어치 주식을 순매도했다.

빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 9,000 등락률 -5.22% 거래량 474,311 전일가 172,500 2020.10.26 10:32 장중(20분지연) 관련기사 빅히트, 검색 상위 랭킹... 주가 0.56%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[특징주] 내리막길도 끝?…빅히트, 장중 2%대 상승 close 는 상장 직후 부진을 면치 못하고 있다. 연간 실적이 기대에 못 미칠 수 있다고 우려하면서 외국인과 기관투자자, 기타법인은 시장에 매물을 쏟아냈다. 특히 기타법인은 상장 첫날 1770억원을 순매도했고 다음 날 1321억원을 팔아치워 상장 직후 4거래일간 3072억원의 주식을 팔아치웠다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr