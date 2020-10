[인터뷰]성장현 용산구청장 “이봉창 의사 역사울림관 개관 통해 '애국선열 도시' 위상 재정립”

이봉창의사 역사울림관 21일 개관 등 용산 역사바로세우기 사업 지속 추진

[아시아경제 박종일 기자] “이봉창 의사는 1962년 대한민국 건국훈장 대통령장에 추서됐습니다. 1등급 ‘대한민국장’이 아닌 2등급이라는 사실도 가슴 아픈 일이지만, 업적에 걸맞는 예우가 너무나도 부족했습니다. 이런 현실에 구청장이기 이전에 구민의 한 사람으로서 죄송한 마음을 금할 길이 없었습니다. 그래서 의사의 업적을 알리기 위한 작업을 시작했습니다.”

성장현 용산구청장은 이봉창 역사울림관 개관식 관련 건립 배경을 이 같이 밝혔다.

성 구청장은 “처음에 생가 복원 추진위원회를 결성, 3년 동안 활동을 했지만 고증작업이 쉽지 않아 의사의 옛집이 있었던 이 곳에 기념관을 건립했다. 30만 용산구민들이 의사의 아들딸이 된 것”이라고 덧붙였다.

이봉창 역사울림관은 민선7기 성 구청장의 주요 공약사업으로 의사의 집터가 포함된 효창4구역(현 용산KCC스위첸아파트) 주택재개발사업에서 기부채납 받은 부지에 건립됐다. 지상 1층, 연면적 70㎡ 규모로 전시실, 사무실, 툇마루를 갖춘 한옥 형태, 건물 외 부지는 이봉창 역사공원으로 꾸며졌다. 올해가 이봉창 의사 순국 88주년으로, 순국일인 10월10일 즈음에 개관한 것. 명칭 또한 구민 공모를 통해 선정됐다.

이봉창 의사 기념사업뿐 아니다. 용산구는 순국선열들의 넋을 기리고 그 정신을 이어가기 위한 다양한 사업들을 추진 중이다. ‘과거를 잊은 민족에게 미래는 없다’는 단재 신채호 선생의 말은 언급한 성 구청장은 “용산 곳곳 대한민국 근현대사의 흔적이 많다. 그 역사를 바로 세워 애국선열의 도시로서 용산 위상을 재정립하고 있다”고 강조했다.

앞서 구는 9월28일 유관순 열사 순국일에 맞춰 추모제를 지내기도 했다. 유관순 열사가 순국 후 이태원공동묘지에 안장됐다가 실전됐다는 사료에 근거해 2015년 이태원부군당 역사공원에 추모비를 세우고, 매년 열사의 순국일에 맞춰 지내오고 있다. 성장현 구청장은 “3등급에 머물러 있던 유관순 열사의 서훈을 높여야 한다고 줄기차게 주장해 온 결과 지난해 최고등급인 대한민국장으로 격상됐다”면서 “이봉창 의사 또한 1등급으로 추서해야 한다”고 강력하게 주장했다.

용산역사박물관 사업도 박차를 가하고 있다. 등록문화재인 옛 철도병원을 리모델링해 2022년 개관할 계획으로, 이미 민선6기를 시작하면서부터 역사박물관건립추진위원회를 구성하고 사업을 추진해왔다. 성 구청장은 “대한민국 수도 서울의 중심이면서도 오래된 도시인 용산은 곳곳에서 재개발, 재건축 사업이 진행되고 있다. 많은 변화가 예고되는 만큼 용산이 지닌 가치를 보존하고 후대에 남기기 위해 박물관을 건립한다”고 취지를 설명했다.

장기적으로는 역사문화박물관 특구 지정을 계획했다. 해외관광객 2000만 시대, 굴뚝 없는 전쟁이라 일컽는 문화관광 시장에서 우위를 선점하기 위해 역사와 문화관광에서 도시 성장동력을 찾은 것. 구는 특구 지정을 위해 용산박물관과 국립중앙박물관, 국립한글박물관, 전쟁기념관은 물론 리움미술관, 용산공예관에 이르기까지 기존 박물관 인프라와 연계한다는 구상이다.

성 구청장은 “미군부대가 이전하고 그 자리에 용산공원이 조성되면 용산은 그야말로 역사문화관광 도시로서 세계 유수 도시들과 어깨를 나란히 하게 될 것”이라고 거듭 힘주어 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr