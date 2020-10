온·오프라인 하이브리드 ‘세계해양포럼’ 부산서 개막

27일부터 사흘간 대장정 … 피터톰슨 유엔해양특사 기조연설

포럼 최초 조선해양 분야 기업 간 B2B 온라인 매칭 진행

실질적인 해양산업·환경 캠페인 비즈니스 성과 창출 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 해양 산업과 환경 캠페인을 다루는 국제행사인 ‘2020 제14회 세계해양포럼(World Ocean Forum, WOF)’이 27일 오후 3시 30분 개막식을 시작으로 사흘간의 대장정에 들어간다.

2007년 시작돼 올해 14회째를 맞은 세계해양포럼은 코로나19 확산 방지를 위해 ‘온라인 하이브리드 포럼’으로 개최한다. 부산시와 해양수산부, 부산일보가 공동으로 주최하는 행사이다.

국내 해양산업 종합 포럼으로는 첫 시도로 B2B 비즈니스 미팅과 해양환경 캠페인 등 오프라인의 한계를 넘는 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

‘미래로 한 발 더(One more Step toward Sustainable Future of Oceans)’를 주제로 열리는 이번 포럼은 ▲기조 세션과 ▲4개 정규 세션 ▲4개 특별 세션 ▲에필로그 세션 ▲3개 특별 프로그램 등 총 13개의 프로그램으로 구성된다.

포럼에는 12개국 60여명의 연사와 토론자가 참여한다.

▲기조세션에는 세계 최초 유엔 해양특사인 피터 톰슨(Peter Thomson)이 ‘미래로 한 발 더, 뉴노멀 시대의 해양’을 주제로 강연을 한다.

피터 톰슨은 피지 외교관, 유엔 상임대표를 거쳐 유엔 최초의 해양특사로 활동 중이다. ‘지속가능개발목표(SDGs)’ 가운데 해양 자원의 보존과 지속가능한 이용 부문(SDG-14)의 이행을 이끌고 있다.

그는 팬데믹 시대의 주요 원인으로 ‘자연 서식지 파괴로 인한 동물 매개 감염’을 꼽으며 깨끗한 해양환경 유지가 지구 환경 정화의 핵심이라고 강조한다.

이를 위해 플라스틱 저감처럼 실천 가능한 대안부터 파리기후협약 이행을 통한 탄소 배출 제로화, 수산 자원 보존 등의 공동체적 방안까지 짚어낼 예정이다.

이어지는 토론에는 프로데 술베르그 주한 노르웨이대사관 대사와 부산대 수소선박기술센터장인 이제명 부산대 조선해양공학과 교수가 참여해 뉴노멀 시대 새로운 해양산업에 대해 논의하고, ‘코리안 솔루션’도 제안할 예정이다.

올해 포럼에서는 실질적인 해양산업 비즈니스 성과를 창출하기 위한 자리도 마련된다.

포럼 역사상 처음으로 주한 캐나다대사관과 캐나다 핼리팩스시의 OTCNS(노바스코샤 해양기술위원회)가 함께 조선해양 분야 기업들과의 B2B 온라인 매칭을 진행한다.

첫 온라인 B2B 네트워킹을 통한 실질적인 글로벌 해양 분야의 비즈니스 창출을 다룬다.

변성완 부산시장 권한대행은 “코로나 사태로 지역뿐 아니라 국제사회가 모두 어려움을 겪고 있지만, 이번 포럼의 대주제인 ‘미래로 한 발 더’라는 모토처럼 한국의 선도적 아이디어를 국제사회에 전파해서 공감을 얻을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





