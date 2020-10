[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주월드컵점(점장 양남균)이 언택트 여행이 증가되면서 캠핑의 새로운 트렌드로 떠오른 ‘차박’ 열풍에 관련 제품을 소개하고 있다. 다용도로 활용이 가능한 캠핑카부터 테이블, 의자 등 캠핑용 아이템을 전시하고 있으며, 고객들이 캠핑 분위기의 사진을 촬영할 수 있는 공간도 제공한다.“

