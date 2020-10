[이건희 회장 별세]삼성 지배구조 변화는…막대한 상속세 변수

[아시아경제 이창환 기자] 이건희 삼성전자 회장이 25일 별세하면서 향후 삼성그룹의 지배구조 변화에 대한 관심이 커졌다.

이 회장은 삼성전자 2억4927만3200주(지분율 4.18%), 삼성전자 우선주 61만9900주(0.08%), 삼성SDS 9701주(0.01%), 삼성물산 542만5733주(2.86%), 삼성생명 4151만9180주(20.76%) 등을 보유하고 있다.

삼성전자의 현재 시가총액이 360조원에 달하는 만큼 이 회장의 지분가치만 15조원에 달한다. 이 회장이 보유한 삼성 계열사 주식을 이 부회장 등 일가가 상속받으면 세금 부담이 10조원 이상에 달할 것이라는 분석이 나온다.

지배구조 개편도 큰 관심이다. 현재 삼성전자 경영권은 이재용 부회장→삼성물산→삼성생명→삼성전자로 이어지는 구조다.

이 부회장은 삼성물산 지분 17.48%를 가지고 그룹을 지배하고 있다. 20%가 넘는 이 회장의 삼성생명 지분의 향방에 따라 이 부회장의 지배구조가 더 탄탄해질 가능성이 있다.

정부와 여당이 추진하는 일명 삼성생명법(보험업법 개정안)도 변수다. 이 법안이 국회를 통과하면 삼성생명과 삼성화재는 삼성전자 주식 보유분을 시가로 평가하고 총자산 3% 초과분은 법정 기한 내에 처분해야 한다.

한편 이 부회장은 지난 5월 경영권 승계 의혹과 노조 문제 등에 대한 대국민 사과에서 "경영권 승계 문제로 더 이상 논란이 생기지 않도록 할 것"이라며 "제 아이들에게 회사 경영권을 물려주지 않을 생각"이라고 밝힌 바 있다.

