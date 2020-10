쿼드 카메라 탑재한 30만원대 스마트폰 'LG Q52' 28일 출시

전작보다 디자인·성능 개선한 LTE 스마트폰, 가격 33만원

4800만 화소 쿼드 카메라, 4000mAh 대용량 배터리 탑재

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 쿼드 카메라와 대용량 배터리를 탑재한 30만원대 스마트폰 'LG Q52'를 출시했다.

LG전자는 28일 이동통신 3사와 자급제 채널을 통해 LG Q52를 출시한다고 밝혔다. 출고가는 33만원이며 색상은 실키 화이트, 실키 레드 두 가지다.

Q52는 전작보다 큰 6.6인치 HD+ 20:9 화면비의 디스플레이를 탑재했다. 전작보다 성능이 업그레이드 되고 디자인도 개선됐다. 전면 베젤을 최소화했고 전면 카메라는 펀치홀 디자인으로 탑재됐다. LTE 모드를 지원하며 램은 4GB, 저장용량은 64GB이며 최대 2TB까지 확장할 수 있다.

후면에는 표준, 초광각, 심도, 접사 등 4개의 카메라 렌즈가 탑재됐다. 특히 4800만 화소의 표준 카메라와 500만 화소 광각, 200만 화소 접사, 200만 화소 심도 카메라가 탑재됐다. 200만 화소 접사 카메라가 추가돼 초광각부터 접사까지 다양한 사진을 촬영할 수 있다.

재생하는 음향을 자동으로 분석, 최적의 오디오 음질을 맞춰주는 인공지능 사운드도 지원한다. 인공지능 사운드는 영화감상, 게임 등의 콘텐츠를 즐길 때 특히 유용하다. 4000mAh 대용량 배터리를 탑재해 동영상을 보거나 웹서핑을 할 때도 배터리 걱정을 덜어준다.

후면에는 LG 벨벳과 같은 프리미엄폰에 적용된 광학패턴을 입혀 빛의 양과 조명의 종류에 따라 색상이 다채롭게 변한다. 지문, 스크래치, 미끄럼 등에 강한 무광 소재가 사용돼 사용자가 안심하게 사용할 수 있다.

미국 국방부 군사표준규격인 밀리터리 스펙을 통과했다. 이 표준은 군 작전을 수행하기에도 충분한 내구성을 갖췄다는 의미로 저온, 고온. 습도, 진동, 충격 등을 테스트한다.

신재혁 LG전자 모바일마케팅담당은 “가성비 높은 가격대에 꼭 필요한 기능을 알차게 담았다”며 “다양한 연령대의 고객층에게 좋은 선택이 될 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr