제18회 국제평화마라톤대회 3700명 참여 온택트 진행

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 24일 오전 10시 참가자 3700명 전원이 동시에 출발, 실시간 경기영상을 온라인과 대형미디어에 생중계로 진행하는 ‘온택트(Ontact) 국제평화마라톤대회’를 개최했다.

제18회 온택트 국제평화마라톤대회가 이날 오전 3700명 참가자들이 각자 자신이 지정한 코스를 달리는 이색 마라톤 대회로 열렸다.

전 세계 3700여명 참가

전 세계 각국에서 3700여명이 참가한 ‘온택트(Ontact) 국제평화마라톤대회’

국민 마라토너 이봉주, 코로나 극복 기원하며 참가

이번 대회에는 ‘국민 마라토너’ 이봉주 선수를 비롯해 유명 마라톤 유튜버들이 코로나19 극복을 기원하며 참가자들과 함께 달렸습니다.

강남구청 유튜브 채널·삼성동 일대 대형 미디어 생중계

대회를 주최한 강남구는 참가자들의 경기영상을 구청 유튜브 채널과 삼성동 코엑스 K-POP광장 일대 대형 미디어에서 생중계해 생생한 현장감을 전했다.

강남구, 참가비 전액 코로나19 극복 위해 기부

또 구는 마라톤 참가비 전액을 코로나19 극복을 위해 힘쓰는 단체에 기부하며, 함께하고 배려하며 존중하는 마음을 전달했다.

서울 마포구 거주 박기원씨는 "요즘 (코로나로) 힘든 시간을 보내고 있는 분들이 많을텐데 이런 대회를 통해 더욱 더 힘을 낼 수 있고, 파이팅 할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다"고 말했다.

이날 코로나19 장기화로 움츠러들었던 전 세계인들이 레이스를 통한 기부로 나눔 문화 확산에 동참했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr