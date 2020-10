[포토]노원구 불암산 산림치유센터 개관

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 24일 오후 5시 불암산 산림치유센터 개관식에 참석했다.

한글비석로 12길 51-80(중계본동) 불암산 나비정원 인근에 들어선 산림치유센터는 연면적 488㎡ 지상 1층, 2개 동 규모로 건립됐다.

주요시설은 참나무동, 소나무동, 치유숲 정원으로 구성돼 있으며, 산림치유 지도사가 진행하는 치유 프로그램도 운영한다. 일일 체험과 주 4회 진행하는 주간 프로그램으로 구 홈페이지를 통한 사전 예약제로 운영된다.

이날 개관식에는 오승록 구청장, 김성환 국회의원, 시·구의원, 지역주민들이 참석해 축사, 현판제막식, 시설라운딩 등을 하며 개관 축하의 기쁨을 함께 나눴다.

오승록 구청장은 “코로나19로 지친 몸과 마음을 산림치유센터에서 달래 보길 바란다"며 “앞으로 노원구민 뿐 아니라 동북권 시민들의 힐링공간으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”며 축하의 말을 전했다.

