임실엔치즈낙농특구 전국 우수특구 선정

중소벤처기업부 ‘2020년 운영성과 평가’, 전국 190개 중 12개 선정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실엔치즈낙농특구가 전국 우수특구로 선정되는 영예를 안았다.

군은 올해 중소벤처기업부에서 주관하는 ‘2020년 운영성과 평가’에서 우수특구로 선정, 장관표창과 5000만원의 포상금을 받는다고 23일 밝혔다.

중기부는 지난 해 실적을 토대로 전국 190개 특구를 평가해 임실엔치즈낙농특구 등 12개 특구를 우수특구로 최종 선정, 발표했다,

평가는 특구운영에 대한 성과를 서면평가와 현장평가, 발표평가 등 세차례에 걸쳐 심도깊은 검토를 거쳐 이뤄졌다.

2016년도에 지정된 임실엔치즈낙농특구는 면적 76만5천㎡에 임실치즈앤식품연구소 및 임실N치즈클러스터, 임실치즈테마파크 등을 운영해 지난 해 19개의 기업유치와 일자리창출 195명, 매출액 336억원의 성과를 거두었다.

임실엔치즈낙농특구는 임실치즈앤식품연구소 주도의 제품연구와 개발을 추진해 8종의 신제품을 개발하고, 4건의 특허등록을 통한 제품개발 성과를 이뤄냈다.

임실N치즈클러스터의 고속도로휴게소와 치즈카페 등의 운영으로 전년대비 20% 증가한 34억원의 매출을 올렸으며,임실N치즈축제를 통해 49만명의 관광객 유치와 400억원의 지역경제 파급효과에 기여한 점을 높이 평가했다.

심 민 군수는 “앞으로도 임실지역특구사업의 기반인 낙농산업, 유제품 가공산업을 임실치즈테마파크를 중심으로 관광·체험과 연계해 더욱 발전시켜 나가겠다”며 “임실N치즈가 대한민국을 대표하는 치즈브랜드로서 굳건히 자리매김하고 한국형 치즈개발 등을 통해 지속적으로 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

