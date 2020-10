신한카드, '마이 월렛' 오픈…"카드·뱅킹·신분증 3개앱을 한 곳에"

카드 없이 핸드폰으로 모든 온?오프라인 가맹점 결제

은행 및 증권 CMA계좌를 통한 이체?송금도 가능

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 오는 29일 결제와 이체·송금, 신분증 등을 신한페이판 애플리케이션(앱) 안에 하나의 서비스로 새롭게 구현한 디지털 지갑 '마이 월렛(MY 월렛)'을 출시한다고 22일 밝혔다.

그 동안 금융 고객들은 결제는 카드사 앱을 송금·이체는 은행앱이나 핀테크앱을 각각 설치해 이용했으며, 필요한 경우 본인 인증과 모바일 신분증은 별도의 앱을 따로 이용해야만 했다. 신한카드는 이 같은 불편을 해소하고자 카드·현금·신분증 등을 그대로 디지털 지갑으로 옮겨 하나의 앱에서 주요 금융 업무를 처리할 수 있도록 신한페이판을 새롭게 개편한다.

신한페이판 안에 새롭게 추가될 '마이 월렛'은 디지털 캐시인 '신한페이머니(선불전자지급수단)' 서비스를 제공, 신한페이판 결제서비스 중 하나인 터치 결제와의 연동을 통해 전국의 모든 온·오프라인 가맹점에서 결제가 가능하다.

신한페이머니는 은행·증권 계좌와 연동해서 충전할 수 있고, 결제 시에 잔액이 부족할 경우 필요 금액만큼 자동 충전해 결제할 수도 있다. 오는 12월부터는 머니(디지털캐시)를 은행·증권 계좌로 송금하는 서비스도 제공할 예정이다. 신한페이머니는 만 14세 이상이라면 누구나 이용이 가능하다. 신한카드는 물론 타사의 신용카드나 은행계좌가 없어도 휴대폰 인증만으로 가입할 수 있다.

마이 월렛은 공인 모바일 운전면허증 조회가 가능해 모바일 신분증으로도 사용할 수 있다. 엘지유플러스(LG U+) 고객을 시작으로 타 통신사 이용고객도 순차적으로 적용될 예정이다. 신한페이머니를 이용하는 청소년 학생증도 탑재할 계획으로 학생증 제시가 필요한 곳에서 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

신한카드는 마이 월렛 오픈을 기념해 행사 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 75인치 대형 TV, 아이패드, 에어팟, 상품권, 신한페이머니 등 다양한 경품을 제공할 예정이다. 또 신한페이머니로 결제·송금하는 모든 고객에게 신한페이머니 2000원을 지급하는 행사를 오는 11월말까지 진행할 예정이다.

유태현 신한카드 디지털퍼스트본부장은 "오픈 플랫폼 시대에 걸맞게 마이 월렛을 시작으로 시장과 고객의 요구에 맞는 보다 포용적이고 혁신적인 종합금융서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr