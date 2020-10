속보[아시아경제 임주형 기자] 경북 안동에서 독감 백신 접종 사망자가 발생했다.

경북도에 따르면 70대 A씨는 지난 21일 무료 독감 백신 접종 후 이날 오후 6시 47분께 숨졌다.

A씨는 백신 접종 후 이상 증상을 보이며 쓰러진 것으로 확인됐으며, 당뇨·부정맥 등의 기저질환이 있었던 것으로 전해졌다.

