농식품부, 아세안+3 농림장관회의 참석…아시아 식량안보 논의

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이재욱 농림축산식품부 차관이 지난 21일 영상으로 개최된 '제20차 아세안+3 농림장관회의'에 참석해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서의 식량안보 공동대응과 아세안 및 한·중·일 간 협력 방안을 논의했다.

이번 회의는 아세안+3 특별 정상회의(4월14일)에 이어 13개국의 농림장관들이 코로나19가 역내 식량안보에 미칠 영향과 공동대응 방안을 논의하는 자리였다. 국가별 농식품 분야 코로나19 영향과 대응 정책을 공유하고, 협력사업의 이행 실적을 확인하며, 아세안+3 국가 간 합의에 따른 의장보고서와 공동 기자회견문을 채택하기 위하여 개최됐다.

의장국인 캄보디아의 벵 사콘(Veng Sakhon) 농림수산부 장관은 코로나19 확산에 따른 식품공급망 차질과 식량안보 우려에 대해 회원국들이 협력해 대응해줄 것을 요청했다. 회원국들은 중장기적으로 농식품 분야의 회복력과 지속가능성을 높이기 위한 정책을 마련해야할 필요성에 공감하며 아세안+3 차원에서 선제적으로 대응하자는 데 뜻을 같이했다.

이재욱 차관은 기조연설을 통해 한국과 아세안은 경제협력 파트너이자 신뢰를 바탕으로 한 전략적 동반자 관계임을 강조했다. 또한 그간 아세안+3 농림장관회의를 통해 역내 많은 협력과 교류가 이루어졌다고 평가했다. 코로나19 세계적 유행으로 식량안보에 대한 위기감이 고조되고 있어 어느 때보다 국제공조가 필요한 시기임을 강조하며 아세안과 한국, 중국, 일본 간의 협력 강화를 촉구했다. 초국경 동물질병에 대한 국가 간 공동연구와 공동방역에도 각별한 노력을 기울여줄 것을 요청했다.

대표단은 이번 회의를 통해 아세안+3 비상 쌀 비축제도(APTERR)와 아세안+3 식량안보 정보시스템(AFSIS)의 진행상황, 그 밖에 '2016~2025 아세안+3 협력전략'에 따른 식량 및 농림 분야 협력 성과를 공유하고 향후 전략 등에 대하여 의견을 교환했다.

우리나라는 아세안+3 비상 쌀 비축제도(APTERR)에 따라, 2017년부터 총 17천톤의 쌀을 지원했다. 올해는 지진ㆍ태풍ㆍ화산폭발 등 자연재해로 이재민이 발생한 필리핀에 재난구호용 쌀 1950톤을 지원했고, 코로나19 대비용 쌀 1000톤을 APTERR 사무국을 통해 미얀마와 필리핀에 지원할 방침이다. 이번 회의에 참석한 13개 회원국 장·차관들은 공동 기자회견문을 발표하고 제21차 아세안+3 농림장관회의를 인도네시아에서 개최하는 것에 합의하는 것으로 회의를 마무리했다.

이 차관은 이번 회의와 관련해 "아세안+3 농림장관회의를 통해 신남방 주요 국가들과의 농업분야 협력을 강화하여 식량안보와 지속가능한 발전에 기여하는 한편, 우리 농식품 수출과 농기업 진출의 기반을 공고히 할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

