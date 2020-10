장하성, BTS 관련 상품 배송 중단 "중국 고위급에 문제 제기"

장 대사 "상황을 매우 엄중하게 보고 대응하겠다"



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 장하성 중국 주재 한국대사는 21일 방탄소년단(BTS)의 수상 소감 논란으로 중국 내 BTS 관련 상품 배송 중단 상황에 대해 중국 고위급에 문제를 제기했다고 밝혔다.

장 대사는 이날 중국 베이징 주중대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 화상 국정감사에서 정진석(국민의힘) 의원이 정부의 대응이 수동적이고 속수무책이라고 지적한데 대해 이같이 답했다.

장 대사는 "관련 상황이 처음 보도된 후 다음 날 중국 정부의 고위급 인사와 직접 소통했다"면서 "(상황을) 매우 엄중하게 보고 대응하겠다"고 말했다.

그는 이어 "윈다라는 업체가 공지를 올린 이후 두 업체가 중단했다는 보도가 있어 직접 확인했는데 일단 중단 조치는 없었다"면서 "하지만 분명 배달 중지 문제 발생했기 때문에 매우 적극적으로 대응하고 있고, 국정감사가 끝나면 중국 고위층에 직접 문제를 제기하겠다"고 답했다.

장 대사는 또 "BTS 관련 상품 배송 중단 사태는 이번 주 월요일에 발생한 것이라 관련 업체와 중국 세관 등과 소통하고 있다"고 덧붙였다.

