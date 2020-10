KT&G ‘릴 하이브리드 2.0’, 일본서 26일 출시

[아시아경제 최신혜 기자] KT&G가 필립모리스 인터내셔널(PMI)과 글로벌 협업을 통해 일본에 궐련형 전자담배 ‘릴 하이브리드 2.0’ 및 전용스틱 ‘믹스’를 출시한다고 21일 밝혔다. 출시일은 오는 26일이다.

러시아ㆍ우크라이나에 이어 3번째 출시국가인 일본은 궐련형 전자담배 세계 최대 소비국으로 알려져 있다. 일본 전자담배 시장은 글로벌 제조사들의 치열한 경쟁과 함께 지난 몇 년 동안 빠르게 성장했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 예상되고 있다.

일본 시장은 ‘릴 솔리드’가 출시된 러시아ㆍ우크라이나와 달리 릴 하이브리드 2.0 및 전용스틱 믹스가 출시된다. 최초 판매 제품은 ‘매트블랙’, ‘코발트블루’, ‘프리즘화이트’, ‘메탈릭브론즈’ 4가지 색상의 디바이스와 ‘믹스 레귤러’, ‘믹스 아이스’, ‘믹스 믹스’ 전용스틱 3종이다.

PMI는 이전 출시한 국가들처럼 일본 시장에서도 KT&G 제품 판매를 전담하게 되며, 제품 출시는 후쿠오카 현, 미야기 현 등 2개 지역에서 먼저 선보인다. 또 양사는 성공적인 해외 출시를 기반으로 최대한 많은 국가로 진출하기 위한 글로벌 협업을 진행중이다.

임왕섭 KT&G NGP사업단장은 “KT&G의 독자적인 기술과 혁신성이 적용된 ‘릴 하이브리드’를 일본에 출시하게 돼 감회가 새롭다”며 “앞으로도 PMI와 지속적인 협업을 통해 해외시장의 소비자들에게 다양한 선택지를 제공할 예정”이라고 밝혔다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr