[포토]희망을나누는사람들 '희망나눔 장학금' 전달

[아시아경제 박종일 기자] (사)희망을나누는사람들(회장 김정안)은 19일 서울 안국동 인트리 사무실에서 사랑과 관심이 필요한 한부모가정의 아동·청소년 15명에게 장학금 전달식을 가졌다.

인트리와 희망을나누는사람들은 2015년부터 업무협약을 맺고 매년 아동·청소년15명 에게 장학금과 다양한 후원품을 지원하고 있다.

코로나19로 힘든 상황임에도 불구하고 이날 전달식은 수혜장학생들과 학부모들이 모두 함께 참여, 뜻깊은 장학금 수여식을 축하해 주었다.

(사)희망을나누는사람들이 후원하는 장학금은 회원들의 따뜻한 마음이 담긴 소중한 후원금으로 만들어진 후원금으로 아이들이 어려움을 극복하고 꿈과 희망을 키워 올바른 인재로 성장할수 있게 지원하는 장학금이다.

최형숙 인트리 대표는 “희망나눔 장학사업을 통해 따뜻한 나눔을 실천하고 있는 (사)희망을나누는사람들에게 진심으로 감사드리며, 우리 미래의 꿈나무들이 보다 행복하게 자라나 건강한 사회 구성원이 될 수 있고 아이들에게 희망과 용기를 주고 건강하고 바른 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr