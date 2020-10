스웨덴, 5G 네트워크서 中 화웨이·ZTE 금지

2025년 1월 1일까지 제거해야

[아시아경제 기하영 기자]스웨덴 규제 당국이 자국 내 5세대 이동통신(5G) 네트워크에 중국 통신장비 업체 화웨이와 ZTE의 통신 장비 사용을 금지했다.

20일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 스웨덴 우편통신국(PTS)은 내달 주파수 경매를 앞두고 이 같은 결정을 내렸다. PTS는 스웨덴 군과 보안국의 평가를 따른 것이라고 설명했다. 이에 따라 주파수 경매에 참여하는 기업들은 기존의 중심 기능에서 화웨이와 ZTE 장비를 2025년 1월 1일까지 제거해야 한다. PTS는 중심 기능을 무선 접속망, 송전망, 핵심망 구축과 네트워크 서비스, 유지관리에 사용되는 장비라고 규정했다.

유럽 각국 정부는 미국의 압박에 따라 자국 내 네트워크 구축에 있어 중국 기업장비 사용 문제를 재검토 하고 있다. 그동안 미국은 차세대 이동통신 기술인 5G를 주도하는 중국 업체 화웨이 장비가중국의 스파이 행위에 이용될 수 있다면서 유럽연합(EU)을 비롯한 동맹국에 화웨이 장비를 이용하지 말 것을 촉구해왔다.

앞서 지난 7월 영국 정부는 5G 이동통신망 구축에서 내년부터 화웨이 장비 구입을 중단하고, 2027년까지 통신망에 이미 사용한 화웨이 장비를 전면 제거하겠다고 발표한 바 있다.

