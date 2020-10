"특검 안 받으면 장외투쟁도 불사"…코로나 속 野 '장외투쟁' 당내 이견

주호영 "장외투쟁 하겠다"했지만… 당내 이견 갈려

코로나19 방역·당내 쇄신 이미지 고려하는 분위기 우세

[아시아경제 한승곤·김슬기 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 여당을 향해 라임·옵티머스 특검을 받지 않을 경우 장외투쟁도 불사하겠다는 입장을 밝힌 가운데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 상황 속 장외투쟁 가능성 유무에 귀추가 주목된다.

국민의힘은 앞서 지난 8월에도 장외투쟁의 필요성을 제기했으나 코로나19 방역 등으로 공감대를 얻지 못한 바 있어 당내 이견이 갈리는 모양새다.

18일 주 원내대표는 한 방송과의 인터뷰에서 "특검 관철 수단은 국회 의결인데 저희는 103석밖에 안 되고 민주당은 (과반) 의석을 갖고 깔아뭉개려 한다"라며 "장외투쟁도 고려하고 있다. 원내에서 (특검법 통과에) 최선을 다하겠지만, 안되면 국민께 직접 호소하는 방법도 강구하고 있다"고 말했다.

하지만 당내 일각에서는 조심스러운 입장을 내비치고 있다. 방역 당국과 시민들이 코로나19 상황에서 거리두기를 지키며 방역에 힘쓰고 있는 상황인 데다 당내 혁신을 주장하는 국민의힘 이미지에 자칫 '구태 답습' 이미지를 줄 수 있다는 우려에서다.

20일 최형두 국민의힘 대변인은 "코로나19 방역 상황에서 장외투쟁을 할 수 있겠나"며 장외투쟁론을 일축했다.

최 대변인은 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새 아침'에서 "원내 정당은 원내에서 이 문제를 밝히고 싸워야 한다"라며 이같이 말했다.

그러면서 "저희들이 직접 국민들의 동의 없이, 국민들의 힘 없이 장외투쟁을 한들 어떻게 힘을 얻을 수 있겠나"라며 "지금은 대규모 집회를 할 수 없기 때문에 사실상 장외투쟁이라는 것은 봉쇄되어 있는 셈"이라고 설명했다.

김종인 비대위원장 역시 19일 당 비상대책위원회 회의에서 "(장외투쟁은) 우선 기다려봐야 하는 상황이다. 여러 가지 정상적인 방법으로 노력해서 안 되면 최우선 방법으로 할 수밖에 없다"며 주 원내대표의 '장외투쟁설'에 선을 그었다.

앞서 국민의힘은 지난 7월에도 '장외투쟁'을 예고했다가 코로나19 방역 문제 등으로 철회한 바 있다. 당시 주 원내대표는 당 긴급의원총회에서 "지금 폭우가 내려서 전국이 비상상태고 휴가철 여름 더위도 겹쳐있는 데다, 코로나19 때문에 사회적 거리두기도 있다"라며 장외투쟁에 신중한 태도를 보였다.

김 비대위원장도 지난달 30일 비상대책위 회의를 마친 뒤 "장외투쟁이 나올 수 있겠다는 이야기도 있지만, 공식적으로 결정한 바 없다"라며 "우리 국민의 수준이 옛날하고 완전히 달라졌기 때문에 무조건 국회에서 밖으로 튀어나와서 장외투쟁하는 것 자체가 그렇게 정상은 아니다"라고 말한 바 있다.

한편 국민의힘이 실제로 장외투쟁을 강행하겠다고 해도 서울 전역에 내려진 집회 금지 조치 기준으로 인해 시행 여부는 미지수다.

서울시는 지난 12일부터 10명 이상 집회 금지를 종료하고 100인 이상 집회 금지 조치를 시행한다고 밝혔다. 또 일부 도심지역 집회 금지는 계속되며 100명 미만 집회라도 방역수칙을 준수해야 한다고 밝혔다.

시는 100명 미만이 참가하는 집회도 체온측정과 명부 작성, 마스크 착용, 2m 이상 거리 두기 등 7개 항목의 방역수칙을 준수하도록 했지만, 광화문 광장 등 도심지역에서의 10인 이상 집회는 금지하겠다는 방침이다.

