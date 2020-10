상가 건물서 큰불, 고시원 주인 기지로 대형 참사 막아

2천만원 재산피해 추정

[아시아경제 김봉주 기자] 전북 군산의 한 상가건물에서 불이 났으나 건물 주인의 신속한 대처로 대형참사를 막았다.

19일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시37분께 군산시 미룡동의 한 상가건물 3층 PC방에서 불이 났다.

해당 건물 4~5층에 있는 고시원을 운영하는 윤씨(62) 부부는 무언가 타는 듯한 냄새를 맡고 주변을 살펴보았다.

냄새를 따라 아래층으로 내려간 윤씨는 휴업 중이던 PC방 쪽에서 연기가 나는 것을 확인하고 황급히 아내와 함께 고시원 방문을 일일이 두드렸다.

윤씨 부부는 "불이 났으니 어서 나가야 한다"며 대피를 유도했다. 부부의 재빠른 대처에 투숙객 등 34명은 모두 건물 밖으로 피했다.

신고를 접수하고 출동한 소방당국은 사람이 모두 빠져나온 것을 확인하고 2시간여 만에 불길을 완전히 잡았다.

이 화재로 PC방 내부와 집기류 등이 소실돼 2천만원 상당의 재산피해가 난 것으로 추정됐다.

경찰과 소방당국은 불이 난 PC방 관계자와 목격자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr