[아시아경제 황윤주 기자] ▲ 강희원 씨 별세, 강준호(한국다우케미칼 이사)·준교(DB하이텍 팀장) 씨 부친상, 이선영(사근초 교사) 씨 시부상, 이종혁(매일경제신문 기자) 씨 외조부상 = 18일 오전 10시, 한양대병원 장례식장 특실 7호, 발인 20일 오전 7시 ☎ 02-2290-9442~3

