외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감

장중 1.5%대까지 하락하기도

코스닥은 장중 2.5%까지 하락…이후 830대 회복

[아시아경제 이민우 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 전날보다 1% 가까이 떨어지며 장을 마쳤다.

16일 코스피는 전장 대비 0.83%(19.68포인트) 떨어진 2341.53에 마감했다. 이날 전날보다 0.11% 오른 2363.88로 출발한 뒤 하락폭을 넓혀갔다. 오후 1시56분께에는 1.5% 넘게 하락하며 2325.03까지 내려갔다. 이후 소폭 회복하며 장을 마쳤다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락을 이끈 것으로 보인다. 외국인과 기관은 각각 1731억원, 2024억원을 순매도했다. 반면 개인은 22905억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수였다. 운수장비 업종의 낙폭이 2.12%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-1.71%), 의약품(-1.39%), 전기·전자(-1.15%) 등의 순이었다. 전기가스업(2.81%), 건설업(0.73%), 운수창고(0.16%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 업종도 하락한 업종이 다수였다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 17,000 등락률 -2.41% 거래량 113,474 전일가 704,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close 의 낙폭이 2.4%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 172,000 전일대비 4,000 등락률 -2.27% 거래량 3,183,072 전일가 176,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이현대차, 중국서 7년 연속 고객만족도 조사 1위 close (-2.2%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 420,000 전일대비 9,000 등락률 -2.10% 거래량 299,105 전일가 429,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (-2.1%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,300 전일대비 1,800 등락률 -2.07% 거래량 2,423,028 전일가 87,100 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락SK하이닉스, 이시간 주가 -2.18%.... 최근 5일 개인 452만 7175주 순매도소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (-2.90%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 4,500 등락률 -1.24% 거래량 398,304 전일가 362,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 기관 26만 6411주 순매도... 주가 35만 9000원(-0.83%)소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (-1.2%) 등의 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 1,500 등락률 +0.59% 거래량 535,410 전일가 255,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락셀트리온, 이시간 주가 +0.59%.... 최근 5일 개인 40만 1646주 순매수소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (0.5%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 640,000 전일대비 3,000 등락률 +0.47% 거래량 309,559 전일가 637,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 이시간 주가 -0.63%.... 최근 5일 기관 43만 4463주 순매도SK그룹, 美 '클린턴재단'과 ESG 협업 확대한다소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (0.4%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 1,000 등락률 +0.34% 거래량 446,179 전일가 292,500 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락'언택트 대장주' 네이버, 기사회생 노린다네이버, ESG평가서 지배구조 부문 A+ 등급 획득 close (0.3%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,571,000 전일대비 2,000 등락률 +0.13% 거래량 26,030 전일가 1,569,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복[클릭 e종목]"LG생활건강, 3분기 실적 컨센서스 부합 전망…목표가↑" close (0.1%) 등은 올랐다.

코스닥도 같은 추세였다. 전장보다 1.26%(10.60포인트) 하락한 833.84에 장을 마쳤다. 역시 전날보다 0.14% 오른 845.63으로 출발했지만 점차 낙폭이 커졌다. 오후 1시57분께에는 전장 대비 2.59% 떨어진 822.58까지 내려가기도 했다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 강세였다. 각각 83억원, 1454억원을 팔아치웠다. 반면 개인은 1716억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락했다. 출판·매체복제 업종이 -3.02%로 가장 크게 떨어졌다. 이어 정보기기(-2.82%), 운송(-2.61%), 기계·장비(-2.50%), 금속(-2.44%), 통신장비(-2.43%) 등 2%대 하락한 업종이 속출했다. 반면 방송서비스(1.55%), 통신방송서비스(1.07%) 등 5개 업종은 상승했다.

시총 상위 10위 종목 중 하락한 종목은 6개였다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 6,100 등락률 -4.48% 거래량 812,896 전일가 136,100 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복[2020국감] 치료제 개발 급한데…코로나 지원금, 절반도 안 풀렸다 close 의 낙폭이 4.4%로 가장 컸다. 이어 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 2,000 등락률 -2.71% 거래량 736,461 전일가 73,900 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로코스피·코스닥, 기관 매도에 장 초반 약보합 close (-2.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 283,900 전일대비 3,500 등락률 -1.22% 거래량 636,592 전일가 287,400 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 외국인 1000주 순매수… 주가 0.97%코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (-1.2%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 45,850 전일대비 450 등락률 -0.97% 거래량 885,942 전일가 46,300 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락카카오게임즈, 외국인 7000주 순매수… 주가 0.76%소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (-0.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 164,431 전일가 170,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (-0.3%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,800 전일대비 100 등락률 -0.11% 거래량 602,361 전일가 87,900 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락[클릭 e종목]"셀트리온헬스케어, 3분기도 호실적…주가 급반등은 아직" close (-0.1%)의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 2,400 등락률 +2.66% 거래량 713,190 전일가 90,100 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 매도세에 코스피 1.5% 급락소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이 close (2.6%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 132,000 전일대비 2,000 등락률 +1.54% 거래량 269,952 전일가 130,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복외국인 매수세에 코스피 2391.96으로 상승 마감기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감 close (1.5%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,400 전일대비 200 등락률 +0.15% 거래량 99,132 전일가 137,200 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 손잡는 네이버-CJ, 티빙은 어쩌나…콘텐츠업계 예의주시CJ ENM "네이버와 사업 협력 및 전략 방안 논의 중"K팝·게임·웹툰까지…콘진원-CJ ENM, 온라인 한류축제 개최 close (0.1%) 등은 올랐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 164,431 전일가 170,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close 은 보합을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr