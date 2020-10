NH투자증권 "옵티머스 펀드판매 로비 의혹 사실무근"

NH투자증권이 옵티머스자산운용의 펀드 판매 로비 의혹에 대해 '사실무근'이라는 입장을 내놨다. 15일 NH투자증권은 '옵티머스 관련 최근 보도에 대한 당사 입장' 자료를 통해 "옵티머스 펀드 사기 사건 주범인 김재현(옵티머스 대표) 등의 검찰 진술과 작성문건 등으로 최근 사실과 다른 의혹이 무분별하게 제기되고 있다"고 했다.

검찰이 정영제 전 옵티머스대체투자 대표가 지난해 초 옵티머스 펀드 판매사인 NH투자증권을 상대로 로비를 벌였다는 옵티머스 관계자의 진술을 확보했다 보도 등에 대한 것이다. NH투자증권은 "2019년 3월 19일 정 전 대표가 경기도 봉현 물류센터 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 대출 가능여부 문의 건으로 당사를 방문해 정영채 사장을 접견했으며 부동산 부문 실무진과 미팅을 했다"면서 "실무 검토 결과 문제가 많다고 판단해 담당 실무자가 해당 건에 대해 유선으로 정 전 대표에게 대출 불가를 통보했다"고 고 전했다.

NH투자증권은 또 "방문 목적은 정 전 대표 본인의 PF에 대한 당사의 투자를 요청하는 자리였고 옵티머스 펀드에 대한 내용은 일체 언급된 바 없다"고 덧붙였다. NH투자증권은 옵티머스 상품 판매 승인 절차에 특혜가 있었다는 의혹에 대해서도 "1개월 이상의 내부 검토 후 정상적인 내부 심사를 거쳐 판매를 개시했다"며 "초고속 승인은 전혀 사실과 다르다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr