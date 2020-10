런던, 구간 만남 금지…코로나19에 강화되는 봉쇄

[아시아경제 성기호 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 영국 수도 런던 시민들이 이번 주말부터 다른 가구 구성원과 실내에서 만남이 금지된다.

15일(현지시간) 현지 언론에 따르면 사디크 칸 런던 시장은 이날 지역 하원의원(MP)들과 만남에서 오는 17일부터 런던에 코로나19 대응 3단계 시스템 중 2단계인 '높음'(high)을 적용힌다고 밝혔다.

'높음'에 해당하면 자택은 물론 펍과 바, 식당 등 실내에서 다른 가구 구성원과 만나는 것이 금지되며, 대중교통 이용을 자제해야 한다. 잉글랜드 남동부 에식스주 역시 런던과 마찬가지로 '높음' 단계 조치가 적용될 예정이다.

앞서 보리스 존슨 영국 총리는 지역별로 제각각 내려진 봉쇄조치를 보다 단순화하고 효율적으로 적용하기 위해 잉글랜드 전역에 코로나19 대응 3단계 시스템을 도입했다. 이에 따라 '보통'(medium), '높음'(high), '매우 높음'(very high) 등으로 구분하기로 했다.

'매우 높음' 지역에서는 펍과 식당은 물론 야외 정원 등에서도 다른 가구와의 만남이 금지된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr