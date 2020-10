울진군, 농업인 실용교육 참가자 모집 … 11회 50명씩 수강생 배출

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 농업기술센터에서 열리는 2021새해농업인실용교육 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.

교육은 한해 동안 11회 550명 규모로 진행된다. 과정별 모집인원은 정원 50명(추가 40명)이다. 참가 희망자는 울진군청 홈페이지 통합예약시스템을 통해 30일까지 신청하면 된다.

첫 교육은 오는 11월 24일부터 12월 18일까지 4주간 화·목·금요일 10시부터 시작된다. 과정은 친환경 병충해 방제, 한우, 농산물가공, 벼, 농기계안전사용, 과수, 고추, 양봉 등이다.

전은우 농업기술센터소장은 "코로나19 대응 차원에서 강사진을 농업기술센터 직원, 지역 선도농업인으로 구성했다"면서 "코로나 상황 악화시 비대면으로 전환될 수 있도록 철저한 준비와 현장경험을 살린 교육으로 농업인들에게 도움을 드리고자 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr