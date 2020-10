[아시아경제 최석진 기자] 지난 4·15 총선에서 국회의원 선거에 출마했던 박수현 전 청와대 대변인과 관련된 허위사실을 공표한 혐의로 강용석 변호사가 재판에 넘겨졌다.

15일 검찰에 따르면 서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 권상대)는 전날 강 변호사를 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의로 불구속 기소했다.

강 변호사는 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’에 출연해 박 전 대변인이 여성 문제로 청와대 대변인을 그만뒀다는 허위사실을 유포한 혐의를 받고 있다.

박 전 대변인은 4·15 총선에서 충남 공주·부여·청양에 출마했다가 정진석 미래통합당(현 국민의힘) 후보에게 밀려 낙선했다.

앞서 박 전 대변인은 강 변호사가 공직선거법상 허위사실을 공표했다며 검찰에 고소했다.

