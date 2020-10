네덜란드, 12세 미만 불치병 어린이 안락사 허용 추진

[아시아경제 성기호 기자] 네덜란드가 불치병을 앓는 12세 미만 어린이의 안락사 허용을 추진한다.

15일 외신에 따르면 네덜란드 정부는 몇개월에 걸친 논쟁 끝에 지난 13일 이 같이 결정했다.

휘호 더용어 네덜란드 보건부 장관은 이제 그 실행을 위한 규정 초안을 작성할 것이라고 밝혔다. 또 전문가들이 시행한 한 연구는 일부 어린이들이 가망 없이 고통받고 있다는 것을 보여줬다고 덧붙였다.

현재 네덜란드에서는 12세부터 미성년자가 안락사를 요청할 수 있다. 다만 16세에 도달할 때까지는 부모의 동의가 의무적이다. 16∼17세는 원칙적으로 부모의 동의가 필요하지 않지만, 부모가 의사 결정 과정에 관여해야 한다. 18세부터는 부모의 관여 없이 안락사를 요청할 수 있다. 1세까지의 아기도 부모의 동의 하에 이뤄지는 안락사는 합법이다.

그러나 이 연령 사이의 어린이에 대해서는 법적 규정이 없다. 네덜란드 당국이 이 연령의 미성년자가 결정을 내릴 능력이 있느냐를 두고 계속 논쟁을 벌여온 데 따른 것이다.

