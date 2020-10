▶이완수씨 별세, 창환(한국닛산 애프터서비스 상무이사) 부친상=15일, 전주 온고을 장례식장 201호실, 발인 18일 오전 8시, 장지 충북 음성 생극추모공원, 연락처 063-211-5000

