첫 한글점자 '훈맹정음' 유산, 문화재 된다

'흰 지팡이의 날' 기념해 제작·보급 유물 등 등록 예고

"근대 시각장애인 역사 파악하는 귀중한 자료"

국내 첫 한글점자인 ‘훈맹정음’ 자료가 문화재로 등록된다. 문화재청은 ‘흰 지팡이의 날(10월 15일)’을 기념해 ‘훈맹정음’의 제작·보급 유물과 점자표·해설 원고를 문화재로 등록 예고한다고 15일 전했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다. ‘흰 지팡이의 날’은 세계시각장애인연합회가 시각장애인의 권리를 보장하고자 1980년 제정한 날이다.

훈맹정음은 일제강점기에 시각장애인을 가르친 박두성(1888∼1963)이 1926년 11월 4일 반포한 점자다. 시각장애인이 한글과 같은 원리로 글자를 익힐 수 있도록 6점식으로 고안했다. 현재 사용되는 한글점자는 여기에 기초하고 있다. 문화재가 되는 ‘한글점자 훈맹정음 제작 및 보급 유물’은 훈맹정음의 사용법 원고, 제작과정 일지, 제판기, 점자인쇄기(롤러), 점자타자기 등 여덟 건 마흔여덟 점이다. 문화재청은 “당시 사회·문화 상황을 반영할 뿐만 아니라, 근대 시각장애인 역사를 파악할 수 있는 귀중한 자료”라고 설명했다.

더불어 문화재로 등록되는 ‘한글점자 훈맹정음 점자표 및 해설 원고’는 ‘한글점자’ 육필 원고본, ‘한글점자의 유래’ 초고본 등 일곱 건 열네 점이다. 한글점자의 유래, 작성원리, 구조 및 체계 등을 파악할 수 있다. 문화재청은 “‘훈맹정음’이 창안돼 실제 사용되기까지 과정을 보여주는 자료”라고 했다. “근현대 문화자산의 다양성과 외연을 넓히고 사회적 가치를 부각했다는 점에서 의미가 남다르다”고 부연했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr