"빨리 수술하세요"…SNS 사진 덕에 딸 희귀암 조기 발견

딸 사진 SNS에 올리니, 누리꾼들 "암 가능성"

눈에서 빛나는 점…희귀병 '망막모세포종' 진단

[아시아경제 김봉주 기자] 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사진 덕분에 딸이 앓던 희귀암을 조기 발견해 치료한 여성의 사연이 화제다.

15일 ABC방송 등에 따르면 미국 테네시주 동부 녹슨빌에 거주하는 재스틴 마틴은 지난 7월30일 딸 사리야의 오른쪽 눈에 작은 무언가가 반짝거리는 것을 발견했다.

이를 수상히 여긴 마틴은 며칠 뒤 딸의 사진을 페이스북과 인스타그램에 올렸다.

이에 몇몇 누리꾼들이 "암일 가능성이 있다"는 반응을 보이자 마틴은 딸을 소아과 의사에게 데려가 진찰을 받았다.

소아과 의사는 걱정할 필요가 없다고 답했지만, 좀 더 정확한 진단을 받고 싶어한 마틴은 테네시주 서부 멤피스에 있는 세인트 주드 아동병원에서 일하는 친구에게 딸의 사진을 보여줬다.

마틴의 친구는 그 사진을 안과 의사에게 보여줬고, 안과 의사는 당상 사리야의 상태를 확인해봐야겠다고 말했다.

마틴이 곧바로 세인트 주드 아동병원을 찾아간 결과, 사리야는 양쪽 눈에 희귀 어린이 암인 망막모세포종을 앓고 있다는 진단을 받았다.

세인트 주드 아동병원에 따르면 망막모세포종은 매년 250∼300명의 어린이에게서 발견되는 안암으로 주로 5세 미만의 아이들이 걸린다. 양쪽 눈에서 모두 망막모세포종이 나타나기도 하며, 방치하면 시력뿐 아니라 목숨까지 위험해질 수 있다.

사리야의 왼쪽 눈에 난 작은 반점은 레이저로 제거됐으며, 오른쪽 눈의 종양은 냉동요법과 항암 약물치료 병행으로 크기를 줄이고 있다.

이제 17개월 된 사리야는 지난달 말 퇴원해 통원 치료를 받고 있다.

마틴은 인스타그램을 통해 "딸이 잘 이겨내 준 덕분에 드디어 집에 갈 수 있게 됐다"면서 "생면부지인데도 딸의 눈이 암에 걸렸을 수 있다고 말해주는 사람이 있었다. 세상엔 정말 선한 사람들이 많은 것 같다"며 감사를 전했다.

