'혈액 수혈 비상' 코로나19 확진자 혈액으로 만든 혈액제제로 수혈…'통보 안해'

헌혈자 중 42명 확진…99개 만들어져

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자의 혈액으로 만들어진 혈액성분제재 45개가 병원으로 출고돼 실제 수혈로 이어졌지만, 보건당국은 수혈받은 환자를 파악조차 하지 않고 있다는 지적이 나왔다.

김성주 더불어민주당 의원은 15일 국회 보건복지위원회의 대한적십자사 국정감사에서 이 같은 내용을 담은 '헌혈자 중 코로나19 확진자 명단' 분석 결과를 공개했다.

해당 보고서에 따르면, 지난 8월 기준으로 올해 전체 헌혈자 가운데 42명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

확진자 혈액으로 만들어진 적혈구와 혈소판, 동결혈장 등 혈액성분제제는 총 99개인데, 이 중 45개가 병원으로 출고돼 환자에게 수혈됐다.

하지만 보건당국이 이를 통보하지 않아 환자들은 자신이 수혈받은 제제가 코로나19 확진자의 혈액으로 만들어졌다는 사실을 모르고 있다.

김 의원에 따르면 지난 2월 보건복지부와 질병관리청, 대한적십자사는 '혈액안전정례회의'를 열고 코로나19 확진자 혈액을 '부적격 혈액'으로 간주하고 폐기하기로 했다. 신종 감염병의 불확실성으로 인한 부작용을 막기 위한 결정이었다.

현재 혈액관리법 제8조제2항은 '부적격 혈액을 발견했을 때에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 이를 폐기처분'하도록 명시하고 있다. 또 제5항에 따르면 '부적격 혈액이 수혈되었을 경우에는 수혈받은 사람에게 통보'해야 한다.

하지만 3월에 열린 제2차 혈액관리위원회 회의에서는 해당 전달과 상반된 결정을 내렸다. 관계당국은 '코로나19 같은 호흡기 바이러스가 혈액을 매개로 감염된 사례가 없다'며 수혈자에 대한 추적조사 등 별도의 행정조치를 신설하지 않기로 했다고 밝혔다.

이 때문에 수혈자들은 자신이 코로나19 감염자 혈액을 수혈받은 사실을 통보받지 못했다.

이와 관련해 김 의원은 "관계 당국이 코로나19의 불확실성을 걱정하면서도 수혈자에 대한 행정조치는 마련하지 않고, 헌혈 관리도 제대로 못 하고 있다"면서 "신종 감염병의 불확실성을 고려해 혈액관리체계를 개선해야 한다"며 비판했다.

