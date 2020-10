홍콩, 美에 "'메이드 인 차이나' 표기 못한다"

[아시아경제 성기호 기자] 홍콩이 세계무역기구(WTO) 회의에서 미국의 중국산 표기 요구에 반대 의사를 밝혔다. 또한 제소 가능성을 언급했다.

15일(현지시간) 홍콩 경제·통상 사무소는 홈페이지에 올린 성명에서 홍콩 대표부가 지난 13일 열린 WTO 총회에서 "홍콩, 중국은 미국이 요구하는 변경된 원산지 라벨링 요구에 강한 반대 입장을 표한다"고 밝혔다고 알렸다.

대표부는 "만일 미국이 우리의 우려를 해결하는 데 실패하면 WTO의 분쟁해결절차에 따라 홍콩, 중국은 합법적인 권리와 이익을 방어하기로 결심할 것"이라고 경고했다.

앞서 미국은 8월 11일 도널드 트럼프 대통령의 행정 명령에 따라 9월 25일부터 홍콩산 제품의 메이드 인 차이나 표기를 의무화하겠다고 발표했다. 이후 미국 세관국경보호국(CBP)은 수출업자들에게 이행 준비 기간을 좀 더 주기 위해 중국산 표기 의무화 시점을 11월 9일로 늦춘다고 밝혔다.

