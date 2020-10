금투협, K-OTC IR DAY 개최..."비상장기업에 대한 관심 제고"

[아시아경제 오주연 기자] 금융투자협회는 K-OTC 기업에 대한 정보제공을 확대하고 K-OTC시장의 비상장기업에 대한 투자자들의 관심을 제고하기 위해 15일 '2020 K-OTC IR Day' 행사를 개최했다고 밝혔다.

2018년 첫 개최를 시작으로 세 번째로 개최된 이번 IR DAY에는 아하정보통신, 산타크루즈컴퍼니, 아리바이오 등 K-OTC기업 3개사가 참가했다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사회적 거리두기 단계별 조치에 따라 온라인 웹세미나 방식으로 진행되었으며 증권사, 자산운용사, VC 등 투자기관 관계자 약 80여명이 온라인 화상시스템에 접속해 IR기업들에 대한 높은 관심을 보였다.

행사는 IR 기업들의 세부 현황 및 향후 전망 등에 대한 기업발표에 이어, IR 기업관계자 및 투자기관 간의 질의응답 순서로 진행됐다.

남달현 시장관리본부장는 "앞으로 비상장기업 대상 K-OTC시장 홍보를 통해 K-OTC시장 내 유망하고 매력적인 기업들을 적극 유치할 수 있도록 노력할 것이며, 이번 같은 기업소통의 장을 지속적으로 확대할 예정"이라고 전했다.

K-OTC시장은 국내 유일의 제도권 비상장주식 장외유통시장으로 거래 기업수는 총 134개이다. 거래 편리성과 결제 안정성 및 중소 벤처기업 거래시 양도소득세 면제, 낮은 증권거래세율 등의 각종 혜택에 힘입어 올해 9월까지 일평균거래대금은 작년 40억원 대비 약 27% 증가한 약 51억원을 기록하고 있다.

