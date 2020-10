[아시아경제 박지환 기자] 뉴프라이드 뉴프라이드 900100 | 코스닥 증권정보 현재가 717 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 717 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-11일[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일사업보고서 지연제출 40여곳…코로나 감안 행정제재 면제 close 는 15일 보통주 351만1450주에 대한 유상증자를 결정했다고 공시했다.

회사 측은 "운용자금(10억원), 채무상환자금(13억원) 등의 자금조달 목적"이라고 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr