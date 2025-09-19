[기로의상장사]애머릿지⑤수상한 CB 거래…대주회계법인 감사 뒷돈 의혹도

적자 사업권 인수 위해 39억 CB 발행…실사주 관련 의혹

외부감사인 차명 의심 계좌로 CB 흘러간 정황도

코스닥 상장사 애머릿지 애머릿지 900100 | 코스닥 증권정보 현재가 788 전일대비 8 등락률 -1.01% 거래량 80,595 전일가 796 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 [기로의상장사]애머릿지④허위 이사회 논란…서명 '복붙' 의혹도[기로의상장사]애머릿지③회사 건물 빼돌린 최대주주 의혹[기로의상장사]애머릿지②새 경영진 실체는…상장폐지·한계기업 등과 연관 전 종목 시세 보기 close 가 실사주와 관련된 법인과 수상한 전환사채(CB) 거래를 진행했다는 의혹이 제기됐다. 게다가 이 CB는 애머릿지의 외부감사인인 대주회계법인 소속 이사의 차명 법인으로 의심되는 곳으로 흘러간 정황도 포착됐다.

19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 애머릿지는 지난해 1월16일 39억4200만원(300만달러) 규모 제28회차 전환사채(CB)를 발행했다. 발행 대상자는 'EK LINE, INC.'라는 미국 법인이다. 대표이사는 김재신씨로 이 법인의 100% 지분을 보유하고 있다고 공시됐다.

앞서 애머릿지는 EK LINE으로부터 '의류 도매 사업권'이라는 무형자산 영업권을 300만달러에 취득했다. 이 대금을 CB로 대용 납입한 것이다.

EK LINE으로부터 사들인 의류 도매 사업은 거의 마진이 남지 않거나 애머릿지에 더 손실을 입힌 것으로 분석된다. 지난해 애머릿지의 의류 사업 관련 영업손실은 776만달러(약 108억원)로 전년 대비 9%가량 확대됐다. 신규 사업으로 인한 매출이 붙었음에도 손실이 늘어난 셈이다.

이런 사업을 인수하면서 CB를 발행한 이유로는 EK LINE과 애머릿지의 실사주 간에 있었던 모종의 계약이 지목된다.

회사 내부에 정통한 관계자에 따르면 28회차 CB를 발행하기 며칠 전인 지난해 1월9일 EK LINE의 최대주주 김 대표는 'ZOE MANAGEMENT'와 EK LINE 지분 51%를 26억원에 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대금은 애머릿지 CB로 받기로 했다. 이후 발행된 28회차 CB 중 26억원어치가 김 대표에게 넘어간 것으로 파악된다. 나머지 CB는 ZOE MANAGEMENT가 챙겼다.

ZOE MANAGEMENT는 홍석필 애머릿지 전 대표가 실사주인 법인으로 알려졌다. 홍 전 대표는 금융감독원에서 해임 권고를 받고 애머릿지 대표에서 내려온 인물이다. 그럼에도 최근까지 애머릿지 최대주주 '럭스후버'의 100% 최대주주 변미란씨의 남편 이호씨와 함께 애머릿지의 경영에 관여한 것으로 알려졌다.

회사 내부에 정통한 관계자는 EK LINE과 이씨의 금전 거래가 이번 애머릿지 CB 거래를 만든 것이라고 주장했다. 그의 주장에 따르면 이씨가 운영하는 '코너스톤어패럴'은 EK LINE에 200만달러(약 26억원)의 채무가 있었다. 이를 애머릿지 CB로 갚았다는 것이다.

특히 이렇게 발행된 CB 중 일부가 애머릿지의 감사인인 강모 대주회계법인 이사와 관련이 있는 법인으로 흘러간 정황도 포착됐다. 회사 내부에 정통한 관계자에 따르면 지난 1월23일 제28회차 CB 중 EK LINE 김 대표가 가져간 26억원을 제외한 13억4200만원의 CB가 전환 청구됐는데, 전환 청구권자는 ZOE MANAGEMENT, 제이에스지에프파트너스, 송모씨, 장모씨, 이모씨 등이다.

그는 이 중 제이에스지에프파트너스가 강 이사의 동생이 대표였던 법인이라고 지적했다. 감사인이 감사대상 법인의 CB를 보유하고 있다면 올바른 감사 의견을 낼 수 없어 이해상충 여지가 있다. 또 허술한 대주회계법인의 내부관리에도 문제가 제기된다. 이외에 송모씨, 장모씨, 이모씨 등도 애머릿지 임시주주총회에서 최대주주인 럭스후버의 우호세력 역할을 해 기존 경영진의 차명계좌일 수 있다는 의혹도 제기됐다.

이에 대주회계법인 관계자는 "강 이사는 이미 사임했고, 관련 내용에 대해 회사 차원에서 표명할 입장이 없다"고 밝혔다.

또 애머릿지 실사주 및 회사 측, 강 이사 등에게 이 같은 의혹에 대해 수차례 질의했지만 답변하지 않았다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



