신한금투, 싱가포르거래소 상품 출시 기념 수수료 할인 행사

해외주식교환권도 제공

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 싱가포르거래소(SGX) 신규 상품 출시 기념 행사를 진행한다. 수수료를 할인 및 해외주식 교환권 등이 제공될 예쩡이다.

신한금투는 다음달 13일까지 이 같은 행사를 실시한다고 15일 밝혔다.

먼저 해외선물옵션 고객 중 신청고객에게 6개월간 싱가포르거래소 전 상품의 수수료를 달러 결제 기준 기존 계약당 7.5달러에서 2.9달러로 할인 혜택을 제공한다.

또한 신규 출시 상품인 'FTSETaiwan(STWN·파이낸셜타임스와 런던거래소 산출하는 대만 주가지수)'와 'KRW/USD(SKRW·1원당 달러로 표시되는 환율)'를 5계약 이상 거래 시 선착순 50명에게 해외주식교환권 1만원권을 증정한다.

그 밖에도 행사 기간 중 싱가포르거래소 상품 거래량이 많은 고객 10명에게 해외주식교환권 10만원권을 제공한다.

자세한 내용은 신한금투 홈페이지 및 신한금투 해외주식영업부를 통해 확인할 수 있다.

