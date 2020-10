5G급 차세대 와이파이 구현…5배 빨라진 6㎓ 대역 주파수 공급

[아시아경제 조슬기나 기자] 와이파이 주파수가 16년만에 공급되면서 기존보다 5배 빠른 5G급 성능의 차세대 와이파이를 사용할 수 있게 된다.

과학기술정보통신부는 6㎓ 대역(5925∼7125㎒, 1.2㎓ 폭)을 광대역 비면허 통신용 주파수로 공급한다고 15일 밝혔다. 지난 6월 행정예고에 이어 지난 12일 주파수심의위원회의 의결을 거쳐 이 같이 확정했다.

비면허 주파수는 와이파이, 사물인터넷(IoT) 등에 주로 활용된다. 이번 결정을 통해 6㎓ 대역을 이용한 5배 빠른 차세대 와이파이 시대가 열리게 됐다는 평가다. 6㎓ 대역은 기존 와이파이보다 더 넓은 도로폭(채널폭)과 많은 차선(채널 수)을 통해 5G 이동통신 수준의 데이터 전송이 가능하다.

와이파이 주파수 공급은 16년 만의 일이며 6㎓ 대역을 이용한 와이파이 공급은 미국에 이어 전 세계 2번째다.

실내에서는 6㎓ 대역 전체를 250mW 이하로 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 카페, 학교, 역사 등 공공장소나 실내 인구밀집 구역에서 '와이파이 먹통' 현상이 대폭 개선될 것으로 전망된다.

테더링(기기간 데이터 공유)으로는 6㎓ 대역 하위 520㎒에 한정해 실내와 실외에서 사용할 수 있다. 해당 대역 와이파이에 기기 간 연결을 허용한 것은 세계 최초다. 차세대 와이파이를 이용한 ‘5G 이동통신 단말 ? 증강·가상현실(AR·VR) 단말’ 연결 등 혁신적 서비스 창출이 가능할 것으로 과기정통부는 기대했다.

과기정통부는 내년부터 6㎓ 대역 이용 활성화를를 위한 차세대 와이파이 실증사업과 중소기업 상용화 지원 등을 추진한다. 또한 와이파이 관련 장비제조 중소기업에 전파인증 비용을 보조하여 기업들의 조기 상용화와 시장진입을 도모할 예정이다.

오용수 과기정통부 전파정책국장은 "6㎓ 대역 차세대 와이파이는 5G 통신 결합으로 혁신 서비스를 촉진하고 5G 설비 투자 비용을 줄여 국민에게 새로운 경험을 제공하면서 통신비 절감에 기여할 것"이라며 "내년 실증사업 결과와 연계해 추가 규제완화 검토 등 개선방안을 모색할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr