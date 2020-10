[아시아경제 이민지 기자]빅히트엔터테인먼트(빅히트)가 상장 첫날 공모가 대비 두배로 시초가 형성한 뒤 상한가를 기록하는 이른바 ‘따상’에 성공한 뒤 오후들어 하락 전환했다.

15일 오후 2시 1분 빅히트는 2.41% 하락한 26만3500원에 거래됐다. 이날 주가는 27만원에 시가가 형성된 뒤 가격 제한 폭인 35만1000원까지 치솟았지만, 이내 상승폭을 줄이더니 오후들어선 하락전환했다.

현재 빅히트의 증권사별 목표 주가는 현대차증권 26만4000원, 한화투자증권 26만원, 이베스트투자증권은 21만2000원, 하나금융투자 19만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr