15일 경기도 성남시 판교 제1테크노벨리에서 열린 제4회 판교자율주행 모빌리티쇼에 참석한 시민들이 인근식당에서 시연중이 자율주행 배송로봇을 통한 서빙을 체험하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

