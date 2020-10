외국인, 9월 국내 주식시장서 약 2.5조원 빼갔다

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 외국인 투자자들이 한국 주식시장에서 2조5000억원에 가까운 자금을 빼간 것으로 집계됐다.

15일 한국은행이 발표한 국제금융ㆍ외환시장 동향을 보면 9월 중 외국인의 주식투자 자금은 20억8000만달러 순유출됐다.

이는 8월 순유출 규모(8억9000만달러)의 2배가 넘는 수준으로, 9월 평균 원·달러환율(1177.7원)로 따지면 약 2조4496억원이 빠져나간 셈이다.

국내 채권은 올해 들어 처음으로 순유출 전환했다.

국내 외국인 채권 투자자금은 1000만달러 빠져나갔다. 9월 중 만기 상환 규모가 70억7000만달러였는데, 그만큼 재투자가 이뤄져 순유출 규모가 크지 않았다. 주식과 채권을 더한 외국인 증권투자자금은 9월 중 20억9000만달러 순유출됐다. 8월 순유출 규모(2억2000만달러)보다 대폭 확대됐다.

한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 9월 평균 24bp(1bp=0.01%포인트)였다. 8월(22bp)보다는 소폭 올랐으나 여전히 낮은 수준을 유지했다고 한은은 설명했다. CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 커지면 대체로 프리미엄도 올라간다.

9월 말 원·달러 환율은 1169.5원으로, 8월 말(1187.8원)보다 18원 넘게 내렸다. 9월 중순 이후 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산세가 진정된 가운데 그동안 미 달러화 약세 등에 견줬을 때 원화의 강세 폭이 제한적이었다는 인식이 반영되면서 빠르게 하락했다.

원·달러 환율은 10월 들어서는 미 경기부양책(5차) 합의 가능성이 커짐에 따라 하락 폭을 키웠고, 이달 13일 현재 1147.1원까지 내렸다. 지난달 원·달러 환율의 전일 대비 변동 폭은 3.5원으로, 8월(2.2원)보다 커졌다.

3분기 중 국내 은행 간 시장의 일평균 외환거래 규모는 251억6000만달러로, 외환스와프 거래 감소(-10억6000만달러)를 중심으로 전 분기(261억9000만달러)보다 10억4000만달러 줄었다.

3분기 국내 기업의 선물환 거래는 74억달러 순매입으로, 전 분기(+88억달러)보다 줄었다. 같은 기간 비거주자의 차액결제선물환(NDF) 순매도 규모는 전 분기(161억9천만달러 순매도)에서 크게 줄어든 70억2000만달러였다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr