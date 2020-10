대구시교육청, 대입 수시 비대면 면접 '맞춤형 상담'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 2021년도 대입 수시 면접에 새로 도입되는 비대면 평가에 수험생들이 효과적으로 대응할 수 있도록 안내 자료와 함께 수험생 개별 맞춤형 상담을 제공한다고 15일 밝혔다.

비대면 면접 평가 안내 자료는 대구시교육청 대입지원관이 대학별 자료를 종합해 온라인 강연으로 제작된 것이다. 강연 내용은 비대면 면접 방식에 공통적으로 적용되는 사항을 안내하는 기본편과 각 유형별로 주요 사항을 안내하는 유형편 4가지 등 모두 5가지다.

대구시교육청은 이들 자료를 시교육청 '진학진로정보센터'와 유튜브 채널 '대구시교육청 진로진학 on-air'를 통해 제공한다. 일선 학교에서도 비대면 면접 관련 대입 지도에 활용할 수 있도록 안내했다.

학교를 통한 모의 면접 등에 참여하기 어려운 수험생의 경우 시교육청 상설 대입상담실을 통해 비대면 면접 관련 상담도 제공할 예정이다. 앞서 대구시교육청 대입내비게이션센터에서는 코로나 19 초기부터 본관 1층 '상설 대입상담실'을 통해 대면·비대면 진학 상담을 진행해 오고 있다.

희망자는 시교육청 '진학진로정보센터'에 접속해 휴대폰 인증을 거친 후, 대학진학상담실?상설 대입상담 신청 메뉴에서 원하는 일시와 비대면 상담 유형을 선택하면 된다. 신청 시기는 26일 오전 10시부터 가능하다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr