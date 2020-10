8월 시중 통화량 3100조 돌파…전년비 9.5%↑

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 저금리 환경 속에서 가계 등이 대출을 통해 돈을 대거 끌어 쓰면서 시중 통화량도 계속 빠르게 불어나고 있다.

한국은행이 15일 공개한 '통화 및 유동성' 통계에 따르면 8월 광의 통화량(M2 기준)은 3101조6000억원으로 7월보다 9조8000억원(0.3%) 늘었다.

넓은 의미의 통화량 지표 M2에는 현금과 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 MMF(머니마켓펀드)ㆍ2년 미만 정기 예금ㆍ적금ㆍ수익증권ㆍCD(양도성예금증서)ㆍRP(환매조건부채권)ㆍ2년 미만 금융채ㆍ2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.

8월 증가액 9조8000억원은 7월(15조7천억원)보다 줄었지만, 8월 말 기준 M2는 작년 같은 달보다 여전히 9.5% 많은 상태다.

주체별로는 가계 및 비영리단체에서 통화량이 5조3000억원 늘었지만, 기업과 기타금융기관에서는 각 1조6000억원, 1조3000억원씩 줄었다.

금융상품 중에서는 수시입출식 저축성예금(8조8000억원), 요구불예금(7조8000억원)이 불어난 반면 낮은 예금 금리의 영향으로 2년 미만 정기 예ㆍ적금은 오히려 6조원 감소했다.

