"박원순 시장 성추행 의혹 진실 규명해야"…288개 시민단체 공동행동 출범

[아시아경제 이정윤 기자, 공병선 인턴기자]시민단체들이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대한 진실 규명과 함께 직장 성차별 문화를 근절을 촉구하는 공동행동에 나섰다.

한국여성의전화, 한국성폭력상담소 등 288개 시민단체로 조직된 서울시장위력성폭력사건공동행동(공동행동)은 15일 서울시청 앞에서 출범 기자회견을 열고 "'서울시장 위력 성폭력 사건'이 반복되지 않으려면 성차별, 성폭력 없는 직장을 위한 개선 방안이 반드시 마련돼야 한다"면서 "이에 여성인권단체와 시민사회단체들은 지속적인 대응과 통합적인 해결을 촉구하는 활동을 위해 공동행동을 구성했다"고 밝혔다.

이어 "선출직 고위 공직자, 국민의 대표자, 정치인에 의한 성폭력이 그동안 누적돼 왔다"면서 "진상규명과 재발방지는 포기할 수 없으며 성희롱, 성차별, 성역할이라는 조직문화는 근본적으로 바뀌어야 한다"고 강조했다.

공동행동은 ▲서울시장 위력 성폭력 사건의 진상규명과 2차 가해 대응 ▲지방자치단체 권력 견제 및 성평등 민주주의 ▲직장 내 성희롱 성차별 문화 근절을 목표로 출범했다.

이날 기자회견에는 박 전 시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자 A씨의 발언이 대독됐다. A씨는 "저의 신상에 관한 불안과 위협 속에서 거주지를 옮겨 지내고 있다"면서 "거주지를 옮겨도 멈추지 않는 2차 가해 속에서 다시는 정상적인 생활을 할 수 없을 것 같다는 절망감에 괴로워하고 있다"고 했다.

이어 "진상규명의 어려움, 갈수록 잔인해지는 2차 피해의 환경 속에서 막막함을 느끼며 절망하다가도 저를 위해 모아 주시는 마음 덕분에 힘을 내고 있다"면서 "함께 해주시는 분들의 마음과 그를 통해 앞으로 바뀌게 될 많은 일을 벅찬 가슴으로 기대하는 마음이 들기도 한다"고 밝혔다.

안희정 전 충남지사의 성폭행 사실을 폭로한 김지은씨도 대독된 발언을 통해 "박원순 사건 피해자 분께서 겪고 계시는 현실을 보면 지난 시간을 반복해 보고 있다는 기시감이 든다"면서 "노동자로서의 일상에 대한 보호, 사실에 대한 엄정한 판단, 2차가해자들에 대한 비판과 연대자에 대한 지지는 쉽게 찾아보기가 어렵다"고 했다.

이어 김씨는 "당사자만이 알 수 있는 그 고통의 깊이를 제가 헤아릴 수는 없지만, 앞서 비슷한 일을 겪은 한 사람으로서 굳건한 연대와 변함없는 지지의 마음을 전한다"고 말했다.

