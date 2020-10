국민의힘 "부산·서울시장 후보, 시민이 선택"…당원투표 비중 낮춘다

국민의힘 경선준비위 첫 회의

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 내년 4월 서울ㆍ부산시장 보궐선거 후보는 시민의 선택에 맡기는 것으로 가닥을 잡았다. 김상훈 국민의힘 재ㆍ보궐경선준비위원장은 15일 "신인 혹은 인재영입시 진입장벽을 최대한 해소해줘야 한다"며 "당원투표 비중이 많이 낮아진다든지, 전적으로 시민들이 선택하는 사람이 후보가 될 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 경선준비위 1차 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 이 같은 '경선룰' 방향을 밝혔다. 그는 "부산, 서울 시민들이 어떤 시장을 원하는지 공청회 형식을 통해서라도 직접 민심을 청취할 필요가 있다(고 판단한다)"며 "부산시민과 서울시민의 민심이 직접 반영돼 선택될 수 있는 후보가 필요하다"고 말했다.

당헌당규 개정 가능성에 대해선 "경선룰이 만들어지면 검토가 필요하다"며 "다만 공천관리위에서 인정받을 수 있는 룰이면 굳이 할 필요가 없을 것 같다"고 설명했다. 김 위원장은 다음 달 중순까지 경선규칙을 정하겠다는 계획을 세우면서도 "좀 더 늦어질 수 있다"고 언급했다.

경선준비위는 이날 회의를 통해 ▲성범죄에 연루된 자는 공직 진출을 원천차단 ▲시대정신에 맞는 공직자의 본분 확인 ▲시민 참여 확대로 역동성과 흥행성 극대화 ▲편파적이거나 치우치지 않은 엄정한 공정경선 ▲시민맞춤형 정책 경선 등 '경선 5대 기조'를 정했다.

한편 경선준비위 출범 이후 서울ㆍ부산시장 후보군이 하나둘 수면위로 드러나는 가운데 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 김동연 전 부총리의 서울시장 후보 출마를 직접 타진했다는 보도를 강하게 부인했다.

김 위원장은 이날 오전 비대위 회의가 끝난 후 기자들과 만나 "김동연이라는 사람한테 그런 것을 물어볼 필요도 없고, 만난적도 연락한 적도 없다"며 "나는 그 사람과 얘기를 해 본적이 없다"고 선을 그었다. 영입 가능성에 대해선 "본인이 원해야지 받고 말고를 하는 것"이라며 "본인이 아무런 의사표시도 하지 않는데 거기에 대고 영입이니 뭐니 얘기할 순 없는 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr