담양군 ‘공예문화상품 공모전’ 개최

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 지역의 역사적, 문화적 특색을 반영한 우수 공예문화상품을 발굴하고 지역공예산업을 육성하기 위해 군 최초로 전국단위 공모전을 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 공모전은 대한민국 국민이면 누구나 참가가 가능하며 문화, 역사, 관광자원 등 지역의 정체성을 담고 있으며 실생활에 사용할 수 있는 예술성과 실용성과 갖춘 공예품이면 소재를 불문하고 응모대상이 된다.

다만 국내·외에 이미 상품화된 제품, 보관 및 생산이 어려워 상품화가 어려운 제품, 타 공모전에 이미 입상한 제품 등은 대상에서 제외된다.

공모접수기간은 오는 26일부터 30일까지이며 방문 접수 또는 우편 접수가 가능하다.

군 관계자는 “앞으로도 우수한 공예문화상품을 적극 발굴해 담양의 대표성을 띄는 참신한 제품을 양산, 지역공예산업 발전을 가져올 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

