아이엔테라퓨틱스, 비마약성 진통제 임상 1상 돌입

대웅제약은 자회사 아이엔테라퓨틱스가 호주 식품의약청(TGA)으로부터 비마약성 진통제 'DWP17061'에 대한 임상 1상 시험을 승인받았다고 15일 밝혔다. 아이엔테라퓨틱스는 대웅제약에서 분사한 신약개발 전문 회사다.

이번 승인에 따라 투약은 오는 11월부터 호주에서 진행될 예정이다. 아이엔테라퓨틱스는 임상 1상을 시작으로 골관절염 통증을 포함한 다양한 통증에 대한 임상을 추진할 계획이다.

DWP17061은 Nav1.7 저해제로, 통증에 직접 작용하는 소듐 통로인 Nav1.7만을 차단하고 통증 신호가 중추신경계로 전달되는 것을 막는 비마약성 진통제다. Nav1.7은 소듐이온을 세포 안으로 들어오게 하는 이온채널로 통증신호 전달에 중요한 매개체다.

DWP17061은 전임상에서 경쟁물질 대비 우수한 체내 동태를 보였다는 설명이다. 아이엔테라퓨틱스 관계자는 "골관절염에 쓰이는 대표적인 진통제인 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)와 트라마돌과 비교해도 우수한 진통 효과를 나타냈다"고 말했다.

아이엔테라퓨틱스는 골관절염 통증 치료제 외에도 제형 변경을 통해 수술 후 통증 등으로 적응증을 확대할 계획이다. 난청, 루게릭병, 뇌전증, 알츠하이머 등으로 후보물질(파이프라인)을 확대하고 있다.

박종덕 아이엔테라퓨틱스 대표는 "DWP1706이 개발되면 안전하고 효과 좋은 통증 신약으로 세계 통증 환자들의 고통을 덜어주는 데 기여할 것"이라며 "개발 중인 비마약성 만성 통증치료제를 글로벌 혁신 신약으로 개발하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

