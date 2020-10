원전 해체기술, 체르노빌에서 실증한다

[아시아경제 황준호 기자] 내년 우크라이나의체르노빌 원전에서 우리나라의 원자력발전소 해체 기술에 대한 실증이 이뤄진다.

한국원자력연구원은 우크라이나 주정부 기관(SAUEZM)과 원전 해체 핵심기술 검증을 위한 업무협약(MOU)을 원격으로 체결했다고 15일 밝혔다.

원자력연은 이를 통해 내년부터 방사성 콘크리트 처리기술, 방사성 오염 금속기기 제염기술 등에 대한 기술 실증을 진행한다. 방사성 콘크리트 처리기술은 원자력 시설 해체 후 발생하는 콘크리트 폐기물을 높은 열과 물리적 힘을 가해 골재와 시멘트로 분리, 처리하는 기술이다. 방사성 물질은 대부분 시멘트에 함유돼 있어 분리 작업을 통해 방사성 폐기물량을 50% 이상 줄일 수 있다.

방사성 오염 금속기기 제염기술은 넓은 면적의 건물이나 대형 기기에 거품 제염제를 뿌려 방사성물질을 제거하는 기술이다. 제염액 사용을 10분의 1 수준으로 줄일 수 있다.

이 외에도 방사성폐기물 처리기술, 현장 측정 기술, 광역 오염부지 토양 처리기술, 주거지역 오염 복원 기술 등도 실증한다.

안전한 원전 해체를 위해서는 사전 기술 검증이나 소규모 해체 작업이 필수적이다. 하지만 해체가 필요한 원자력 시설이 일부 국가에 한정돼 있어 검증이 쉽지 않다. 원자력연은 이번 현장 시연이 이뤄지면 국산 해체 기술 상용화에 크게 기여할 것으로 예상했다.

박원석 원자력연구원장은 "원전 해체 분야에서 현장 경험이 풍부한 우크라이나 측과 기술과 노하우를 공유할 수 있을 것"이라며 "국내뿐만 아니라 해외 원전 해체 시장까지 진출할 수 있도록 기술 역량을 높이겠다"고 말했다.

