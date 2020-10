[아시아경제 황윤주 기자]S-OIL은 15일 서울 마포구 마포구청에서 마포인재육성장학재단에 저소득가정 학생들을 위한 ‘햇살나눔장학금’ 5000만원을 전달했다.

이날 류열 S-OIL 사장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 상황에서 S-OIL 햇살나눔장학금이 학생들에게 조금이나마 도움과 위안이 되기를 바란다”며 “S-OIL 은 앞으로도 지속적 사회공헌을 활동을 통해 지역사회에 기여하겠다”고 말했다.

S-OIL은 마포인재육성장학재단을 통해 2017년부터 마포구 저소득가정 학생들에게 장학금을 지원하여, 마포 지역사회 일원으로서 이웃들과 나눔을 실천하고 있다.

