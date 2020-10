부산의 대표 도서관 11월4일 드디어 문연다

부산시민의 서재 ‘부산도서관’ 막바지 개관 준비

사상구 덕포지하철역 인근 지하 2층·지상 4층

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 대표 도서관인 ‘부산도서관’이 오는 11월 4일 문을 연다.

사상구 덕포동 지하철역 2번 출구 인근에 지어진 부산도서관은 국비 173억원, 시비 266억원 등 총 439억원이 쓰였다.

연면적 1만6305.44㎡, 지하 2층에서 지상 4층 건물로 지난 5월 말 준공했다. 4개 자료실과 11개 특화공간으로 조성돼 있으며, 10만9865권의 도서와 7589점의 비도서 자료를 비치하고 시민에게 대출과 열람 서비스를 제공할 예정이다.

부산도서관은 지난 3월 부산광역시도서관포털, 부산광역시전자도서관 서비스를 시행해 왔으며, 6월 말 사무실을 부산도서관으로 이전해 서가 제작과 자료실 도서 배가, 정보서비스 운영장비 구축 등 개관 준비를 해왔다.

오는 11월 4일 부산도서관 야외광장에서 개최되는 개관식은 누구나 들어올 수 있다는 뜻으로 ‘너나들이’를 주제로 진행된다.

코로나19로 대통령소속 도서관정보정책위원장, 부산시 공공도서관 관장, 도서 관련 협회 관계자 등 최소인원이 참석해 진행할 예정이다.

부산도서관은 개관식과 함께 북 토크콘서트, 작가 초청강의, 달빛영화상영 등 부대행사를 계획 중이다.

다만 코로나19 확산 우려로 제한된 인원만 사전 신청을 받으며 향후 사회적 거리두기가 완화되면 참여인원을 확대할 계획이다.

부대행사는 유홍준 작가와 강민구 웹툰작가의 강연, 부산지역 작가의 북 토크콘서트 3회, 별들은 속삭인다 등 10개의 영화상영으로 짜여 11월 6일부터 8일까지 진행된다.

부산도서관 인트로에서 자세한 내용 소개와 함께 10월 15일부터 10월 28일까지 참여 신청을 받는다.

변성완 부산시장 권한대행은 “원래 9월로 예정된 개관식이 연기됐지만 시민의 서재인 부산도서관의 힘찬 출발을 위해 마지막 개관 준비에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr